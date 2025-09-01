Menu
Polícia

Homem tem rosto dilacerado ao ser atacado por pitbull em Corumbá

A vítima foi socorrida sem parte da bochecha, do lábio, nariz e com um corte profundo no olho

01 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis     atualizado em 01/09/2025 às 16h31
Vítima perdeu muito sangue após o ataque. A imagem foi borrada devido à gravidade do ferimentoVítima perdeu muito sangue após o ataque. A imagem foi borrada devido à gravidade do ferimento   (Reprodução/Folha MS)

Homem, que não teve o nome divulgado, ficou com o rosto dilacerado ao ser atacado por um pitbull durante a tarde desta segunda-feira (1°), no cruzamento das Ruas Duque de Caxias com a 21 de Setembro, localizada na região bairro Jardim Aeroporto, Em Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade, as equipes foram acionadas por volta das 12h25. Ao chegar no endereço indicado, a vítima já havia sido socorrida por terceiros e levada para o Pronto-Socorro.

No hospital, a guarnição foi informada que o homem teve uma lesão lacerante no rosto, com perda de tecido nos lábios, nariz e bochecha. Além disso, ele sofreu um corte profundo na altura do olho direito, e amputação dentaria ao perder vários dentes.

Apesar disso, não foram repassadas mais informações a respeito do ataque. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.

