Homem tem tendão da mão rompido após ser esfaqueado pelo irmão em Campo Grande

Homem, de 47 anos, foi esfaqueado durante uma discussão com o próprio irmão, de 41 anos, e o golpe ocasionado, rompeu o tendão da mão esquerda. O caso aconteceu durante a madrugada deste sábado, dia 25 de outubro, no Coophavila, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para estar no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, onde conversou com a assistente social, que indicou que um homem havia dado entrada ferido por um golpe de faca.

Os policiais fizeram contato com a vítima, que mesmo em estado de extrema embriaguez, explicou que estava ingerindo bebida alcoólica com o irmão, quando houve uma discussão entre eles e o agressor se apossou de uma faca, desferindo o golpe na mão esquerda da vítima.

Mesmo ferido, ele buscou atendimento médico por conta própria, sem pedir acionamento do Samu ou Corpo de Bombeiros.

A vítima seria transferida para a Santa Casa para a realização de outro atendimento. O agressor não foi localizado pelos policiais, que chegaram a ir em um endereço repassado pela vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também