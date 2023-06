Homem tenta agarrar mulheres, invade ônibus e fica pelado ao ser retirado do veículo

Um homem identificado como Péricles Gabriel de França de 24 anos foi retirado de um ônibus que fazia a linha Cophasul/Arnaldo Figueiredo na noite de sexta-feira (9), após agarrar mulheres e perturbar o trabalho do motorista.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus seguia em direção ao terminal Hércules Maymone, e ao se aproximar da parada de ônibus próximo ao Comper Itanhangá para o embarque, entrou também no ônibus um "indivíduo com aparência estranha e atitude suspeita". As mulheres que entraram no ônibus contaram ao motorista que aquele homem teria tentado agarrá-las na rua.



Percebendo o estado alterado do homem o motorista pediu para que ele saísse do automóvel, o que foi negado. O autor, que segundo o motorista parecia embriagado, começou a gritar e fazer algazarra, momento em que o veículo estava perto de uma viatura da Polícia Militar, então o motorista abriu a porta do ônibus e pediu ajuda.



Os policiais militares identificaram o autor que estava sentado antes da catraca e que filmava toda ação. Quando solicitado que saísse do ônibus, Péricles se recusou e disse que era filho de um coronel. Após muita insistência e uma certa confusão entre o passageiro e o motorista, a equipe retirou o passageiro do ônibus.



Em seguida, enquanto a equipe realizava a busca pessoal em Pericles ele ligou o celular e percebeu que estava danificado e ficou ainda mais alterado, começou a rolar no chão, chorar e gritar freneticamente, tirou as roupas, os sapatos e os documentos e começou a se jogar no meio da rua. Ele correu e ameaçou se jogar na frente dos veículos que passavam pela via.



Diante do comportamento instável do passageiro, a equipe pediu apoio de outra guarnição e de uma ambulância dos bombeiros em razão do surto psicótico do indivíduo. Ele foi imobilizado e encaminhado para a Unidade de saúde Tiradentes e não foi apresentado na Delegacia.

