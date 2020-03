Homem tenta agredir policiais ao ser preso por espancar a esposa

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Um homem que não teve a identidade revelada para preservar a vítima, foi preso na madrugada desta segunda-feira (30), por agredir a esposa e desacatar polícias durante a abordagem em Nova Andradina.

A Força Tática do 8° Batalhão Polícia Militar foi acionada através do 190, por uma testemunha que afirmava que um homem de 23 anos, estaria agredindo a esposa.

Conforme a ocorrência, a mulher foi abordada na rua pelo autor que logo começou a agressão, depois colocou a vítima dentro do carro que dirigia e saiu.

A guarnição se deslocou na direção citada pela testemunha. No caminho um transeunte informou ter visto um homem retirar uma mulher do carro e agredi-la.

Durante as diligências para encontrar o agressor e a vítima, os policiais ouviram gritos de uma mulher. E ao chegar na residência dos gritos se depararam com uma porta aberta, a mulher caída ao chão, cheia de sangue pelo corpo e com a veste superior rasgada e o homem em pé a agredindo.

O homem recebeu voz de prisão, porém não obedeceu, e tentou impedir a entrada da polícia.

Foi solicitado que ele saísse do local e colocasse a mão na cabeça, sendo a ordem ignorada e posteriormente vindo a agredir os policiais com socos e chutes.

A guarnição precisou usar a força para controlar o autor que tentou cuspir várias vezes na equipe e ainda ameaçou matar a mulher na frente dos policiais, ele acabou sendo conduzido à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

