Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Polícia

Homem tenta ajudar bêbado na rua e é agredido com tijoladas na cabeça em Taquarussu

A vítima precisou ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da região

22 dezembro 2025 - 10h43Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  
Dr Canela

Um homem de 31 anos foi vítima de agressão na madrugada em Taquarussu, após tentar ajudar outro homem, de 29 anos, que havia solicitado socorro no meio da rua.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para ir até a região da Cohab, onde havia a informação de que um homem estava caído ao solo. No local, os policiais encontraram um indivíduo desacordado.

Durante as primeiras apurações, foi constatado que momentos antes o homem de 29 anos teria pedido ajuda à vítima, que passava pelo local em seu veículo. Ao parar para prestar auxílio, o motorista foi surpreendido pelo solicitante, que utilizou um tijolo para desferir dois golpes contra ele, além de provocar danos ao automóvel.

Testemunhas que estavam como passageiras no veículo intervieram rapidamente para conter a agressão e prestar socorro à vítima. Durante essa intervenção, o agressor acabou ficando desacordado.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o autor permanecia caído, apresentando sinais evidentes de embriaguez alcoólica e possível uso de substâncias entorpecentes, o que impossibilitou a coleta de sua versão dos fatos naquele momento.

Diante da situação, o serviço de atendimento médico de emergência foi acionado. O homem de 29 anos recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos. A vítima já havia sido levada anteriormente para atendimento hospitalar e relatou os fatos à polícia.

Ainda de acordo com os relatos, não havia histórico de desentendimentos prévios entre as partes, indicando que a agressão ocorreu de forma repentina. Testemunhas também informaram que o autor estava sujo e apresentava sinais de possível envolvimento em outra situação de conflito antes do ocorrido.

A vítima sofreu um corte superficial no lado esquerdo do rosto, na região da bochecha, com aproximadamente cinco a seis centímetros, além de um ferimento em um dos pés. O autor apresentava hematomas na face.

Devido ao contexto de tumulto e à participação de várias pessoas, não foi possível individualizar todas as condutas no momento da ocorrência. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Capotamento mata motorista entre Piraporã e Rio Brilhante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga termina com homem esfaqueado em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Autor de homicídio em Anhanduí se entrega a polícia 8 meses após o crime
Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados
Polícia
Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados
Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima
Polícia
Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima
O caso aconteceu durante o final de semana
Polícia
Homem morre afogado após caminhonete cair de balsa no Rio Apa, em Caracol
Motociclista morre ao se acidentar em Itaporã
Polícia
Motociclista morre ao se acidentar em Itaporã
DP de Itaquiraí
Polícia
Homem é morto a tiros enquanto dirigia carro em Itaquiraí
VÍDEO: Cavalos são encontrados soltos na Avenida Gury Marques, em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Cavalos são encontrados soltos na Avenida Gury Marques, em Campo Grande
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Motorista foge após atropelar idosa no Vida Nova III

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil