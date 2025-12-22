Homem tenta ajudar bêbado na rua e é agredido com tijoladas na cabeça em Taquarussu

Um homem de 31 anos foi vítima de agressão na madrugada em Taquarussu, após tentar ajudar outro homem, de 29 anos, que havia solicitado socorro no meio da rua.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para ir até a região da Cohab, onde havia a informação de que um homem estava caído ao solo. No local, os policiais encontraram um indivíduo desacordado.

Durante as primeiras apurações, foi constatado que momentos antes o homem de 29 anos teria pedido ajuda à vítima, que passava pelo local em seu veículo. Ao parar para prestar auxílio, o motorista foi surpreendido pelo solicitante, que utilizou um tijolo para desferir dois golpes contra ele, além de provocar danos ao automóvel.

Testemunhas que estavam como passageiras no veículo intervieram rapidamente para conter a agressão e prestar socorro à vítima. Durante essa intervenção, o agressor acabou ficando desacordado.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o autor permanecia caído, apresentando sinais evidentes de embriaguez alcoólica e possível uso de substâncias entorpecentes, o que impossibilitou a coleta de sua versão dos fatos naquele momento.

Diante da situação, o serviço de atendimento médico de emergência foi acionado. O homem de 29 anos recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos. A vítima já havia sido levada anteriormente para atendimento hospitalar e relatou os fatos à polícia.

Ainda de acordo com os relatos, não havia histórico de desentendimentos prévios entre as partes, indicando que a agressão ocorreu de forma repentina. Testemunhas também informaram que o autor estava sujo e apresentava sinais de possível envolvimento em outra situação de conflito antes do ocorrido.

A vítima sofreu um corte superficial no lado esquerdo do rosto, na região da bochecha, com aproximadamente cinco a seis centímetros, além de um ferimento em um dos pés. O autor apresentava hematomas na face.

Devido ao contexto de tumulto e à participação de várias pessoas, não foi possível individualizar todas as condutas no momento da ocorrência. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

