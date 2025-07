Homem tenta atacar jovem e é detido por moradores de aldeia em Antônio João

Saiba Mais Polícia Morte de baterista em acidente comove músicos e moradores da cidade de Antônio João

Homem, que não teve o nome divulgado, foi contido por moradores da Aldeia Campestre, em Antônio João, ao atacar um jovem, que mora na comunidade indígena, durante a tarde de segunda-feira (21).

Conforme as informações policiais, as equipes do 2º Pelotão da Polícia Militar de Antônio João foram acionadas. A liderança local detalhou que o autor da ameaça não pertence à aldeia e foi contido pelos próprios indígenas após demonstrar comportamento agressivo.

Durante a abordagem, o autor estava com duas facas artesanais, que foram apreendidas pela Polícia Militar.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso acabou sendo registrado.

