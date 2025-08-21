Homem tenta bater na chefe ao levar suspensão por ir trabalhar bêbado em Campo Grande

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após chegar bêbado para trabalhar e causar uma confusão no serviço durante a tarde de quarta-feira (20), no Bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fato. Ao chegar na empresa, a gerente contou que o homem chegou para trabalhar visivelmente embriagado, exalando forte odor etílico e causando transtornos aos demais colaboradores

Devido a situação, ela solicitou que o funcionário assinasse uma suspensão para ir embora. Porém, ele ficou ainda mais alterado e ao reagir de forma agressiva, tentou agredir a chefe.

O homem então foi impedido por outro trabalhador, que entrou em luta corporal com o autor e levou um soco ao tentar imobilizá-lo. Após o ocorrido, o suspeito ainda fez ameaças contra a gerente dizendo que ‘isso não ficaria assim’ e que ‘resolveria essa advertência de outra maneira’.

O caso foi então registrado como vias de fato, ameaça e perturbação do trabalho ou do sossego alheio, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

