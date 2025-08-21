Menu
Polícia

Homem tenta bater na chefe ao levar suspensão por ir trabalhar bêbado em Campo Grande

Ele foi contido por um colega do serviço, sendo detido pela Polícia Militar

21 agosto 2025 - 16h11Brenda Assis     atualizado em 21/08/2025 às 16h37
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após chegar bêbado para trabalhar e causar uma confusão no serviço durante a tarde de quarta-feira (20), no Bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fato. Ao chegar na empresa, a gerente contou que o homem chegou para trabalhar visivelmente embriagado, exalando forte odor etílico e causando transtornos aos demais colaboradores

Devido a situação, ela solicitou que o funcionário assinasse uma suspensão para ir embora. Porém, ele ficou ainda mais alterado e ao reagir de forma agressiva, tentou agredir a chefe.

O homem então foi impedido por outro trabalhador, que entrou em luta corporal com o autor e levou um soco ao tentar imobilizá-lo. Após o ocorrido, o suspeito ainda fez ameaças contra a gerente dizendo que ‘isso não ficaria assim’ e que ‘resolveria essa advertência de outra maneira’.

O caso foi então registrado como vias de fato, ameaça e perturbação do trabalho ou do sossego alheio, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

