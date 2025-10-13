Homem tenta bater na esposa e acaba sendo esfaqueado pelo enteado em Água Clara

Jovem, de 18 anos, foi preso ao esfaquear o padrasto para defender a mãe de agressões durante a tarde de domingo (12), em Água Clara.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Mídia Clara, uma viatura da Polícia Civil estava em deslocamento pela cidade quando foi parada por testemunhas, detalhando que havia ocorrido uma briga.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram o rapaz ensanguentado e a calçada cheia de respingos e poças de sangue. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e a vítima socorrida, sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Água Clara.

No local, testemunhas detalharam que o rapaz esfaqueou o padrasto para defender a mãe, de mais um episódio de violência doméstica. Não chegaram a ser divulgados detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

