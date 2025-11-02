Menu
Polícia

Homem tenta bater no pai e acaba ferindo outra pessoa em Campo Grande

O suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar no endereço

02 novembro 2025 - 11h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem embriagado tentou agredir o próprio pai e acabou ferindo outra pessoa durante uma confusão familiar na noite de sábado (1º), no bairro Jardim Pênfigo, em Campo Grande. O suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 23h30 para atender uma ocorrência de briga em uma residência na Rua Ivo Biazoto. No local, os policiais foram recebidos por uma mulher que contou que o tio dela chegou em casa alterado e tentou agredir o pai.

Durante a confusão, um homem que estava na casa tentou intervir para proteger o idoso e acabou ferido na perna direita. Ele não soube explicar exatamente como se machucou, mas disse que o ferimento aconteceu no momento em que tentava impedir a agressão.

O suspeito fugiu antes da chegada dos policiais e não foi encontrado durante as buscas.

Segundo a ocorrência, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar atendimento, mas a vítima recusou o socorro. Mais tarde, ela procurou por conta própria a Unidade de Saúde do Bairro Tiradentes, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal dolosa. O autor segue sendo procurado.

