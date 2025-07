Homem tenta comprar drogas 'fiado' com o sobrinho e é esfaqueado na nuca no Tarumã

Homem, de 40 anos, foi esfaqueado na região da nuca durante uma briga com o sobrinho ao tentar comprar drogas ‘fiado’ na tarde de domingo (20), no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma branca. Ao chegar no endereço indicado, uma testemunha contou que a vítima é usuária de drogas.

Ontem, ele entrou em contato com o sobrinho para comprar pedras de crack 'fiado', pois não tinha o dinheiro para fazer o pagamento. Diante do pedido, o rapaz teria se irritado e ido até a casa da vítima, onde começaram a brigar e o homem acabou sendo golpeado com uma faca na nuca.

Ele foi socorrido por moradores e levado para o CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, onde recebeu o atendimento inicial antes de ser transferido para a Santa Casa.

O suspeito não chegou a ser localizado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

