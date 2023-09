Homem tenta defender jovem de assédio em bar e é esfaqueado várias vezes

Tentando defender uma jovem de assédio em bar, um homem de 40 anos e sua esposa, de 37, foram esfaqueados durante a noite de domingo (10), na cidade de Maracaju. O autor, identificado como ‘Bolacha’ está sendo procurado autoridades policiais.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal estava em um bar no Bairro Paraguai, quando viram alguém passando a mão em uma menina que estava no estabelecimento. Para que o assédio parasse, a vítima resolveu conversar com o rapaz que teria cometido o crime.

No entanto, acabou sendo atingido por diversas facadas pelas costas, desferidas por outro jovem. Vendo a situação, sua esposa tentou ajudar e acabou sendo ferida ao ser golpeada na mão.

Após as vítimas foram socorridas, sendo levadas para o hospital do município, onde receberam atendimento médico. O homem precisou passar por cirurgia, uma vez que uma das facadas atingiu seu fígado.

O autor fugiu do local depois da confusão, mas acabou sendo identificado pelos militares durante diligências. O caso está sendo investigado e foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada, na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

