Homem tenta estuprar duas mulheres em menos de duas horas e é preso em MS

Homem, de 28 anos, foi preso após tentar estuprar duas mulheres em menos de 2 horas na cidade de Maracaju, durante a segunda-feira (18).

Conforme as informações policiais, por volta das 06h de ontem, o homem teria tentado invadir uma residência logo após acompanhar uma vítima que estava de moto na rua. A mulher contou que havia perseguido que estava sendo seguida, entrando rápido dentro de casa.

O autor, utilizando uma blusa vermelha, calça jeans e um tênis azul. Câmeras de segurança flagraram ele descendo da moto em que estava indo até o portão da vítima para tentar abri-lo e como não teve sucesso fugiu do local.

Momentos após, aproximadamente às 07h36min o autor foi a procura de uma nova vítima. Ele usava as mesmas roupas de antes. Já no bairro Olídia Rocha, ele chegou a invadir uma casa e tentou estuprar uma mulher, enquanto ameaçava e era violento para conseguir consumar o ato sexual. No entanto, os dois acabaram brigando. A jovem acabou sendo agredida e quando começou a gritar o homem foi embora.

Em posse de tais informações, os policiais civis iniciaram as diligências em busca do autor, tendo o encontrado em uma residência no bairro Vila Juquita. No decorrer das diligências, os policiais encontraram as roupas, a moto e o capacete usado na prática dos crimes.

Ao ser confrontado com vítimas e testemunhas, todas reconheceram o rapaz. Diante dos fatos, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju e recebeu voz de prisão em flagrante pelo delito de Estupro na forma tentada.

