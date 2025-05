Homem tenta furtar fio, é agredido e ambos vão para delegacia em Campo Grande

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tentativa de furto e outro, de 27, foi responsabilizado por lesão corporal dolosa após um conflito ocorrido na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Colorado, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de vias de fato.

Ao chegar ao local indicado, populares apontaram um endereço próximo onde familiares das partes envolvidas estariam discutindo. A equipe seguiu até a Rua Dr. Samuel Chaia Jacob, no Parque do Lageado, onde encontrou os indivíduos.

Segundo o relato do mais novo, ele estava trabalhando quando o outro envolvido entrou em sua propriedade tentando furtar fios de cobre que estavam sendo instalados.

O material, avaliado em aproximadamente R$ 200, não chegou a ser levado, pois ainda estava parcialmente conectado à rede elétrica. O proprietário afirmou ter agido para impedir o furto, agredindo o outro homem com socos e o expulsando do local.

Familiares do suspeito, revoltados com a agressão, foram até o endereço tirar satisfação, gerando uma nova discussão.

O rapaz apresentava hematomas no rosto, cabeça e costas, e afirmou ter sido agredido também com um pedaço de fio grosso. O acusado, por sua vez, tinha hematomas nas mãos, compatíveis com os socos relatados.

Ambos foram conduzidos à Depac-Cepol, e a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do mais novo por tentativa de furto.

Já o mais velho responderá em liberdade, mediante termo de compromisso, por lesão corporal dolosa.

