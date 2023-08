Homem tenta furtar quase R$ 300 em mercado e diz que 'esqueceu' de pagar os produtos

Um homem, de 31 anos, foi pego tentando dar uma de ‘João sem braço’ e sair de um mercado sem pagar os produtos. O caso aconteceu durante a tarde de sábado (5), no estabelecimento localizado na Avenida das Garças, no bairro Esplanada III, em Chapadão do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto fazia a seleção dos produtos, o homem foi acomodando todos dentro de duas caixas de papelão. Ao passar pelo caixa, ele realizou o pagamento apenas os itens que estavam na primeira caixa.

Já fora do mercado, ele foi abordado e questionado pelos outros produtos. Para a Polícia Militar, ele disse então que apenas não havia visto que as mercadorias não tinham sido pagas.

Diante dos fatos o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com os produtos não pagos, totalizando um valor de R$290,30 reais. O caso foi registrado como furto.



Deixe seu Comentário

Leia Também