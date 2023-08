Homem tenta incriminar ex de furto para despistar agressão em MS

Homem, de 30 anos, foi preso em flagrante mentir que teria sido furtado pela ex-namorada e ameaçá-la em Três Lagoas. O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (3).

As informações policiais apontam que as equipes faziam rondas pela Av. Maria Guilhermina Esteves, quando foram abordadas pelo autor dizendo que havia tido o celular furtado pela ex. Nisso, iniciaram diligências com vistas à recuperação do aparelho e partiram em direção até a casa da jovem.

Já no endereço indicado por ele, verificaram que na verdade a mulher tinha sido ameaçada pelo autor com uma faca, inclusive na presença de uma testemunha. A vítima contou ainda que o ex-namorado estava perseguindo ela, indo até a residência de terça-feira até hoje. Em uma dessas oportunidades, a vítima foi agredida fisicamente.

Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos até a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde foi ratificada a voz de prisão pelo Delegado de Polícia. Após a realização do exame de corpo de delito, foi encaminhado à penitenciária de segurança média de Três Lagoas, onde aguardará à disposição da justiça, até a audiência de custódia.



