Homem tenta invadir casa e alega ter marcado 'programa' com proprietária em Dourados

Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta terça-feira (27) após tentar invadir uma residência e praticar importunação sexual no bairro Vila Toscana, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada por volta das 10h40 para atender a uma denúncia de tentativa de invasão. No local, a moradora, de 43 anos, relatou que o suspeito tocou a campainha afirmando que teria marcado um “programa” com ela e passou a exigir a entrada no imóvel.

Segundo a vítima, diante da recusa, o homem tentou forçar a entrada na residência. Assustada, ela acionou a polícia e entrou em contato com o marido, que chegou rapidamente ao local e, com a ajuda de vizinhos, conseguiu conter o suspeito. Antes da chegada da equipe da Guarda Municipal, no entanto, o homem conseguiu fugir.

Com base nas características repassadas, os agentes localizaram o suspeito a cerca de 100 metros da casa. Após acompanhamento tático por aproximadamente 800 metros, ele foi abordado e levado de volta ao local para reconhecimento.

Na ocasião, a vítima afirmou não conhecer o homem e negou ter marcado qualquer encontro com ele. O suspeito alegou que havia combinado um encontro no endereço, versão que foi contestada pela moradora.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A motocicleta utilizada por ele foi apreendida e levada ao pátio do Detran, por não estar devidamente registrada no território nacional.

