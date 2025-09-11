Homem tenta matar a esposa queimada e acaba preso em Caarapó

Homem, de 56 anos, foi preso ao tentar matar a esposa queimada dentro de casa na Aldeia Te’yikue, localizada na zona rural de Caarapó. O caso aconteceu na noite de ontem (10).
Conforme as informações policiais, a Delegacia de Polícia de Caarapó foi comunicada pelo Hospital São Matheus acerca da entrada de uma paciente, vítima de queimaduras extensas pelo corpo.
Durante conversa com a vítima, foi descoberto que a mulher estava em casa quando foi surpreendida por seu companheiro, que após ingerir bebida alcoólica, jogou combustível inflamável contra ela e ateou fogo utilizando um isqueiro.
A vítima foi socorrida por familiares e vizinhos, que conseguiram apagar as chamas e encaminhá-la para atendimento médico.
No decorrer das horas seguintes, com o apoio da liderança indígena local, policiais do SIG da Delegacia de Polícia de Caarapó localizaram e prenderam o autor. A vítima recebeu alta hospitalar e não corre risco de vida.