Homem tenta matar a ex a facadas a frente do filho de 1 ano em Dourados

Uma mulher, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite desta terça-feira (4) no bairro Residencial Pelicano, em Dourados. O autor, de 27 anos, tentou matar a ex na frente do filho, de apenas 1 ano de idade durante uma discussão motivada por ciúmes.

Conforme o site Dourados News, a vítima possui uma medida protetiva em desfavor do ex-companheiro, mas ainda assim, ela permitiu que ele entrasse no imóvel para conversar. Durante a discussão, o autor pegou uma faca e tentou golpeá-la.

Por sorte, a mulher conseguiu se defender, no entanto, ficou com a lâmina cravada na mão. Ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levada ao Hospital da Vida. No hospital, a equipe acionou a Polícia Militar, que iniciou buscas pelo agressor. Os policiais foram até a casa do suspeito, mas ele já havia fugido.

Pouco depois, o homem foi até o hospital e se identificou como primo da vítima. Ao deixar o local de bicicleta, ele foi localizado e preso pela PM na Rua Monte Alegre. O homem foi autuado por tentativa de feminicídio e encaminhado à delegacia.

