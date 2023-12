Homem tenta matar a ex-mulher a facadas pela segunda vez em Aquidauana

Uma mulher, de 36 anos, quase foi esfaqueada pelo ex-marido depois de ser perseguida e agredida durante a madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Nova Aquidauana, localizado no município de Aquidauana. Ele já teria tentado matar ela outra vez.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o casal está separado há cerca de 2 anos, depois que ele tentou matar ela na cidade de Ribas do Rio Pardo. Por conta dessa agressão, a mulher já possui uma medida protetiva contra o ex.

Na madrugada de ontem, a vítima teria saído pra beber com a prima em uma conveniência. Momentos depois, quando já estava no estabelecimento, ela viu que o ex-marido chegou ao local. Para evitar qualquer atrito, a mulher resolveu ir embora o local.

Porém, o homem passou a segui-la, proferindo xingamentos, tapas, socos e chutes na vítima. Em determinado momento, aproveitando que estava armado com uma faca, ele tentou atingir a mulher. O golpe pegou de ‘raspão’ no antebraço esquerdo dela.

As agressões só pararam quando o irmão da vítima apareceu, empurrando o autor que fugiu em seguida. A mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi então registrado como lesão corporal reciproca e violência doméstica.

