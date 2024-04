Homem tenta matar a ex-mulher e o namorado dela a tiros em Amambai

Homem, de 36 anos, tentou matar a ex-mulher, de 38 anos, e o atual namorado dela, de 42 anos, a tiros durante a tarde de segunda-feira (15), no meio da Avenida Pedro Manvailer, localizado na região central de Amambai.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o casal estava em um Chevrolet Prisma, quando pararam na avenida próximo ao cruzamento com a Rua Amazonas. Em determinado momento, um Volkswagem Gol prata e sem capô emparelhou com o veículo deles.

Logo na sequência, o autor desceu e efetuou três disparos contra os ocupantes do Prisma, atingindo o vidro do lado do motorista. Por conta dos tiros, o namorado da mulher foi baleado no antebraço e mesmo ferido, foi sozinho para o hospital da cidade.

Depois de atirar, o autor fugiu correndo. Para as autoridades policiais, o casal contou que está sendo vítima de ameaças por manterem um relacionamento amoroso, uma vez que o ex da mulher não aceita o término do casamento.

Eles não haviam registrado um boletim de ocorrência antes por achar que o homem não teria coragem de cumprir as ameaças. No celular da vítima, existem áudios do autor dizendo que iria mata-los e colocar fogo no barracão do namorado da mulher.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 1° Delegacia de Polícia Civil do município.

