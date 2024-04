Homem tenta matar a mãe com facada no peito na Homex, em Campo Grande

Uma idosa, de 68 anos, foi esfaqueada no peito durante o final da tarde de segunda-feira (29), em um dos imóveis da invasão da Homex, no bairro Centro-Oeste, em Campo Grande. O autor seria o filho da mulher, de 46 anos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar, os policiais fizeram contato com a filha da vítima.

A jovem contou que a vítima tentava dar os remédios ao seu irmão, sendo que ele se irritou, passou a empurrar a própria mãe e na sequência pegou uma faca de serra, desferindo um golpe nos peitos dela.

Para tentar fugir, a mulher se desvencilhou do filho, mas recebeu outro golpe de faca nas costas. A vítima conseguiu correr e pedir socorro na casa do vizinho, onde ficou sentada em uma cadeira estancando o sangramento do golpe com uma toalha.

O autor foi encontrado deitado dentro da casa onde mora com a mãe. A testemunha informou ainda as autoridades, que o rapaz tem problemas psiquiátricos e faz uso de remédios controlados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, socorrendo a vítima e encaminhado para a Santa Casa. Diante de toda a situação, o autor foi preso em flagrante pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

