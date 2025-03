Homem tenta matar a namorada de 62 anos a facadas em Dourados

Homem, de 35 anos, foi preso ao esfaquear a namorada, de 62 anos, durante uma briga na madrugada deste sábado (29), bairro Parque Nova Dourados, localizado na cidade de Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma testemunha contou que estava consumindo bebidas alcoólicas com o casal quando se retirou, indo para a casa nos fundos do terreno para dormir.

Horas depois, ouviu os dois brigando. Durante a confusão, o homem pegou uma faca e atingiu o braço da companheira. Em seguida, ela tomou o objeto do rapaz que buscou uma tesoura, tentando golpeá-la novamente.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizou a prisão em flagrante do homem. Ainda segundo o registro policial, divulgado pelo Dourados News, a briga começou por conta de uma crise de ciúmes do autor.

Encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), ele acabou autuado em flagrante pela violência doméstica.

