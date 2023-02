Homem tenta matar amigo após briga de bar, mas atropela a pessoa errada em MS

Homem, de 48 anos, foi preso depois de atropelar um rapaz que saia do serviço na Avenida Três Lagoas, em Paranaíba na noite desta quarta-feira (8). Ele tentava atingir outra pessoa, mas acabou ‘errando o alvo’.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor estava bebendo e jogando sinuca em um bar com um homem quando os dois brigaram. Em determinado momento, ele saiu do estabelecimento dizendo que “isso não iria ficar assim”, entrou no carro e foi embora.

Com medo do que poderia acontecer, o rapaz da discussão decidiu ir embora do local. Ao subir na motocicleta para sair, foi surpreendido pelo autor que por pouco não o acertou.

Para azar da vítima, o homem acabou avançando o cruzamento da avenida com a na Rua Maria Cândida de Freitas, acertou outro motociclista que saia do serviço.

Por conta da colisão, a moto em que a vítima estava se partiu ao meio e a frente do carro ficou completamente destruída. O rapaz, de 24 anos, teve um possível traumatismo craniano, a perna fraturada e diversas outras lesões pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade.

O autor passou pelo teste do bafômetro, que teve como resultado 0,52 mg/L de álcool no sangue. Dada a situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para delegacia.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e conduzir veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada.

