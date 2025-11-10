Homem tenta matar atual companheiro da ex-mulher a tiros em Sidrolândia

Homem, de 42 anos, identificado como Joacir Medina, foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros, no começo da noite de domingo, dia 9 de novembro, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu em frente a uma conveniência, na Avenida Dorvalino dos Santos e o principal suspeito de cometer o ato foi o ex-companheiro da atual namorada da vítima.

Informações do boletim de ocorrência apontam, que Joacir foi atingido duas vezes na região posterior do tronco.

Policiais militares tiveram acesso a imagens de câmera de segurança em que mostram o momento da tentativa de homicídio e na sequência, o indivíduo arremessa a arma.

Uma testemunha ajudou Joacir e o encaminhou até o hospital e por lá, entregou a arma para os policiais. Diligências foram realizadas, mas não foi possível localizar o suspeito até o momento.

A investigação ficará a caráter da Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

