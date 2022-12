Homem tenta matar ex-mulher com facada no peito na frente dos filhos em Terenos

Uma jovem, de 22 anos, foi esfaqueada no peito pelo ex-marido durante a noite de quarta-feira (28) na região rural de Terenos, em Mato Grosso do Sul. O homem, de 33 anos, estaria tendo uma ‘crise de ciúmes’ quando atingiu a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estão separados há 20 dias e durante o período de separação, a mulher havia ido morar com a mãe na cidade de Sidrolândia. Porém, o autor ligou para ex a convidando para fazer uma diária em uma fazenda na área rural de Terenos, onde ele trabalha.

Nos dias em que estiveram distantes tudo correu bem, mas na noite de ontem o homem teve uma crise de ciúmes e acertou um golpe de faca no peito da mulher. Hoje pela manhã, tentando ser prestativo com a ex-esposa, ele a levou até uma farmácia para fazer um curativo no machucado.

A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do estabelecimento e o autor acabou sendo preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ao ser questionado sobre a faca, o homem contou que a mesma teria ficado na fazenda.

A vítima foi encaminhada para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do município, onde recebeu atendimento médico. A mulher estava acompanhada de seus filhos, todos menores de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para ajudar a cuidar das crianças.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Terenos, onde o caso foi registrado tentativa de feminicídio.

