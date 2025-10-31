Homem tenta matar funcionário de empresa atropelado durante briga em Campo Grande

Funcionário de uma empresa, de 35 anos, foi agredido e ameaçado de morte pelo filho do proprietário durante a tarde de quinta-feira (30). O estabelecimento está localizado na Rua Américo Carlos da Costa, na região do Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima estava no serviço quando o rapaz chegou e passou a se alterar sem motivo aparente, dizendo que iria matá-lo. Na sequência, o suspeito pegou um cabo de vassoura e desferiu um golpe no pescoço do funcionário.

Diante da agressão injusta, a vítima reagiu desferindo socos contra o autor, que acabou desmaiando. Após acordar, saiu de carro e ao voltar tentou atropelar o trabalhador, que conseguiu se esquivar a tempo.

Em seu relato, o homem disse desconhecer o motivo do comportamento do rapaz. No entanto, detalhou que ele estava visivelmente embriagado.

O caso acabou sendo registrado como ameaça e lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

