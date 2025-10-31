Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem tenta matar funcionário de empresa atropelado durante briga em Campo Grande

A vítima foi agredida com cabo de vassoura e ameaçada de morte na confusão

31 outubro 2025 - 13h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Funcionário de uma empresa, de 35 anos, foi agredido e ameaçado de morte pelo filho do proprietário durante a tarde de quinta-feira (30). O estabelecimento está localizado na Rua Américo Carlos da Costa, na região do Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima estava no serviço quando o rapaz chegou e passou a se alterar sem motivo aparente, dizendo que iria matá-lo. Na sequência, o suspeito pegou um cabo de vassoura e desferiu um golpe no pescoço do funcionário.

Diante da agressão injusta, a vítima reagiu desferindo socos contra o autor, que acabou desmaiando. Após acordar, saiu de carro e ao voltar tentou atropelar o trabalhador, que conseguiu se esquivar a tempo.

Em seu relato, o homem disse desconhecer o motivo do comportamento do rapaz. No entanto, detalhou que ele estava visivelmente embriagado.

O caso acabou sendo registrado como ameaça e lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Síndico é ameaçado de morte durante briga em condomínio do Tarumã
Prisão foi feita pela DHPP
Polícia
'Discussão banal' motivou assassinato de trabalhador e polícia prende mais um na Capital
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
Polícia
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
O caso foi registrado na DP de Aparecida do Taboado
Polícia
Adolescente de 16 anos envolvido na morte de "Dudu da Locadora" é apreendido em Aparecida do Taboado
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Polícia
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Operação aconteceu na terça-feira
Polícia
Megaoperação no Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão pretendidos
Nova base da COPE
Polícia
Polícia Penal de MS ganha nova base e equipamentos para reforçar segurança
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Dado como morto, homem é encontrado espancado em rua do Jóquei Club
Foragido, traficante de 31 anos morre em capotamento em Aral Moreira
Polícia
Foragido, traficante de 31 anos morre em capotamento em Aral Moreira
Armas foram apreendidas -
Polícia
Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho