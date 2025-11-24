Homem tenta matar irmão a facadas durante briga no Noroeste

Um homem de 40 anos quase foi morto a facadas pelo irmão, de 32 anos, durante uma briga ocorrida na noite deste domingo (23) dentro da residência da família no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito chegou à casa embriagado e começou a discutir com a namorada do irmão, perguntando onde ele estava. Ao ser informado que a vítima tomava banho, deixou o local, retornando cerca de 1 hora depois.

A vítima então detalhou que o agressor começou a chutar a porta do quarto, e ao abrir para ver o que acontecia, deu de frente com o irmão armado com uma faca. O suspeito teria perguntado: “O que você tem para me dizer agora?” antes de desferir um golpe em sua direção. O homem conseguiu desviar e entrou em luta corporal com o suspeito.

A irmã dos envolvidos ouviu o tumulto e correu até o quarto, ajudando a desarmar o autor e imobilizá-lo até a chegada dos policiais. Familiares também entregaram à equipe a faca usada na tentativa de homicídio. A vítima relatou que esta não foi a primeira vez que o irmão tentou esfaquear alguém da família.

Ambos foram encaminhados à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça e homicídio simples na forma tentada.

