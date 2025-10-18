Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem tenta matar mulher com motosserra em Campo Grande

Vítima teve a perna decepada e acabou sendo socorrida em estado gravíssimo

18 outubro 2025 - 08h11Brenda Assis
Viatura da DEAM - Viatura da DEAM -   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi socorrida em estado gravíssimo após ter a perna cortada por uma motosserra durante a noite de sexta-feira (17), na região da Chácara das Mansões, em Campo Grande. O caso estaria sendo tratado como tentativa de feminicídio.

Conforme o apurado pela reportagem, a vítima foi encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com a perna decepada, em estado gravíssimo. Na informação inicial, ela teria sido atingida por golpes de facão.

Além disso, o suspeito teria utilizado uma motosserra para tentar matar a companheira. As equipes da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso e procurando o suspeito.

O JD1 tenta mais detalhes do caso com as autoridades e deve trazer atualizações em breve.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Adolescente de 17 anos morre após ser jogado para fora de carro durante acidente grave em Dourados
O achado foi feito na manhã de hoje
Polícia
Corpo avistado boiando no Rio Anhanduí é encontrado nos fundos do Lageado
A vítima foi socorrida pelo SAMU
Polícia
Mulher é atacada com golpes de facão em avenida de Dourados
Local da ocorrência -
Polícia
AGORA: PM é mobilizada por suposta bomba e descobre que era "armadilha" para abelhas
Trocando por nota? Professor é investigado por mandar nudes para aluna de 15 anos
Polícia
Trocando por nota? Professor é investigado por mandar nudes para aluna de 15 anos
Investigação em 2011 -
Justiça
Assassinato sem corpo em 2011 em Campo Grande termina com réu absolvido; entenda
Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande
Polícia
Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande
Depac Dourados
Polícia
Mesmo sendo espancado durante briga, homem é preso pela Polícia Militar em Dourados
Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá
Polícia
Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá
Homem é encontrado morto e algemado na fronteira
Polícia
Homem é encontrado morto e algemado na fronteira

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande