Homem tenta matar mulher com motosserra em Campo Grande

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi socorrida em estado gravíssimo após ter a perna cortada por uma motosserra durante a noite de sexta-feira (17), na região da Chácara das Mansões, em Campo Grande. O caso estaria sendo tratado como tentativa de feminicídio.

Conforme o apurado pela reportagem, a vítima foi encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com a perna decepada, em estado gravíssimo. Na informação inicial, ela teria sido atingida por golpes de facão.

Além disso, o suspeito teria utilizado uma motosserra para tentar matar a companheira. As equipes da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso e procurando o suspeito.

O JD1 tenta mais detalhes do caso com as autoridades e deve trazer atualizações em breve.

