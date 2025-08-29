Homem tenta matar mulher degolada no centro de Ponta Porã

Homem, que não teve o nome divulgado, está sendo procurado por tentar degolar e matar a ex-companheira na rua Marechal Floriano, em Ponta Porã, durante a tarde desta sexta-feira (29).

Conforme as informações policiais, o suspeito estava de folga no serviço e aproveitou para agir. Ele então atacou a mulher, que conseguiu escapar com vida da situação e procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) da cidade, onde os fatos foram registrados como tentativa de feminicídio.

O suspeito estava usando uma camisa preta, short jeans e estava descalço no momento do ataque.

Diligências estão sendo feitas pelas autoridades policiais na região para tentar localizar o homem.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também