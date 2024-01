Homem tenta matar o namorado da ex a facadas e é preso em Anastácio

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso depois de tentar matar o atual companheiro da sua ex-esposa, durante a noite de domingo (21), em um posto de combustível da cidade de Anastácio.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima estava dormindo com a mulher no posto, uma vez que trabalha no local e estava em seu horário de descanso. Já durante a madrugada, ele acordou com o ex-marido dela chamando-a para ir embora.

A vítima então se levantou para ver o que estava acontecendo, ao sair acabou sendo atingida várias vezes por golpes de faca de serra na região do braço, testa, queixo e tórax. Depois de desferir as facadas, o autor fugiu do local correndo.

O homem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para uma unidade de saúde.

Após tomar conhecimento dos fatos, de imediato, a Delegacia de Anastácio deu início ao trabalho investigativo para localizar o autor, tendo o encontrado na casa da ex-esposa. Diante disso, foi dada voz de prisão a ele, que foi encaminhado à unidade policial de Anastácio para as providências cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também