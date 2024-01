Homem tenta matar outro a tiros em Dourados

Homem, de 57 anos, foi baleado durante uma tentativa de homicídio registrado na madrugada desta segunda-feira (1°), na Avenida Guaicurus, em Dourados. O autor, de 41 anos, foi preso pelo crime.

A Polícia Militar informou que a arma do crime foi encontrada em uma vegetação próximo a casa do autor, no Residencial Indaiá.

Dentro do residencial, os militares ainda encontraram a Fiat Strada, utilizada na fuga do autor. Dentro do veículo foram encontradas várias capsulas de munições deflagradas, sendo todas de calibre 9 mm.

Não existem informações sobre o estado de saúde da vítima, que foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional.

Deixe seu Comentário

Leia Também