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Homem tenta matar pai, avança com faca contra PMs e morre em Três Lagoas

Renato possuía uma extensa ficha criminal por ameaça, dano, violência doméstica, furto e violação de domicílio

24 maio 2026 - 08h13Vinicius Costa
Perícia esteve pelo localPerícia esteve pelo local   (24H News MS)

Renato Marian, de 40 anos, morreu durante a noite deste sábado, dia 23, após ser baleado por uma equipe da Polícia Militar enquanto tentava atacá-los com uma faca. O caso aconteceu no Jardim Carandá, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Antes do fato, o homem teria tentado matar o próprio pai, de 71 anos. O indivíduo chegou a ser socorrido pela própria equipe policial para atendimento médico, mas não resistiu.

Segundo o site 24H News MS, os policiais haviam sido acionados para atender a situação e ao chegarem no local, encontraram o portão da residência trancado.

Os militares deram ordens para que o homem largasse a faca e abrisse o portão, mas que não foram acatadas. Quando um militar acessou o quintal, Renato saiu armado com a faca e foi para cima do policial.

Houve uma nova ordem para cessar a agressão e impedir o avanço, contudo, o indivíduo seguiu em direção ao policial, que efetuou o disparo de arma de fogo. Marian tentou se refugiar e se esconder no banheiro, mas foi desarmado e socorrido para a unidade hospitalar, onde não resistiu ao ferimento.

Ainda conforme o site local, o idoso e pai do suspeito contou aos policiais que o filho chegou sob efeito de drogas, quebrando os móveis e objetos da casa, quando se apossou de uma faca e tentou golpeá-lo.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. Segundo a Polícia Militar, Renato possuía uma extensa ficha criminal por ameaça, dano, violência doméstica, furto e violação de domicílio entre outras.

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