Homem tenta matar vizinho com facão após ameaça no Campo Belo

Uma briga entre vizinhos terminou com dois homens de 28 e 45 anos esfaqueados durante a noite de domingo (13), na Rua Claudio Manoel da Costa, no Jardim Campo Belo, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso e ao chegar no local encontrou um dos homens saindo da casa do vizinho para entrar em sua própria residência.

Durante a averiguação, os policiais encontraram uma das vítimas sangrando bastante com dois cotes no antebraço. Ele relatou que o vizinho estava armado com dois facões. Para se defender, o homem usou um martelo.

Ao falar com o outro envolvido, os militares foram informados que o homem teria sido ameaçado pelo vizinho, que disse: 'vou matar o seu bem mais precioso'. Entendendo que a ameaça era contra seu filho de 12 anos, ele resolveu entrar em luta corporal coms eu vizinho.

Ambos os homens estavam com visíveis sinais de embriaguez. O vizinho mais ferido precisou ser levado para a UPA Coronel Antonino, sendo transferido para a Santa Casa devido ao seu estado de saúde.

Como não estava ferido, o outro vizinho acabou sendo preso em flagrante, entregue na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

