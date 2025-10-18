Homem tenta separar briga em bar do Noroeste e é atingido por golpe de facão

Homem, de 53 anos, ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado tentando separar uma briga em um bar localizado no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante a noite de sexta-feira (17).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, onde a vítima havia dado entrada com ferimento por arma branca.

Ele então detalhou que estava no estabelecimento, quando dois homens começaram a brigar. Para apaziguar os ânimos, ele tentou separar a confusão, sendo golpeado com um facão em uma das mãos.

Ainda em seu relato, ele explicou que o suspeito teria tido a intenção de atingir seu rosto, porém, não teve sucesso porque a vítima se defendeu usando a mão direita. O golpe profundo atingiu os ligamentos e músculos, sendo necessário encaminhamento para um hospital, onde o homem passaria por atendimento especializados.

O caso acabou sendo registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

