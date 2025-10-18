Menu
Polícia

Homem tenta separar briga em bar do Noroeste e é atingido por golpe de facão

Ele foi socorrido em estado grave e levado para o CRS Tiradentes

18 outubro 2025 - 12h11Brenda Assis
FacãoFacão   (Imagem ilustrativa )

Homem, de 53 anos, ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado tentando separar uma briga em um bar localizado no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante a noite de sexta-feira (17).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, onde a vítima havia dado entrada com ferimento por arma branca.

Ele então detalhou que estava no estabelecimento, quando dois homens começaram a brigar. Para apaziguar os ânimos, ele tentou separar a confusão, sendo golpeado com um facão em uma das mãos.

Ainda em seu relato, ele explicou que o suspeito teria tido a intenção de atingir seu rosto, porém, não teve sucesso porque a vítima se defendeu usando a mão direita. O golpe profundo atingiu os ligamentos e músculos, sendo necessário encaminhamento para um hospital, onde o homem passaria por atendimento especializados.

O caso acabou sendo registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

