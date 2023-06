Homem tenta separar briga em festa e acaba esfaqueado em Dourados

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Um homem acabou ferido em uma confusão ocorrida na madrugada deste sábado (3) durante uma festa em um espaço de eventos no bairro Altos do Indaiá, na região Oeste de Dourados.



Conforme a ocorrência, José Eduardo Nantes de Souza, 20, estava em uma festa na rua Eikishi Sakaguti, quando, por volta de 2h40 deu início uma briga.



Ao tentar separar a confusão, ele acabou atingido com golpe de canivete no abdômen. Ele foi socorrido por populares, e encaminhado ao Hospital Evangélico para atendimento.



A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e que será investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

Deixe seu Comentário

Leia Também