Homem tenta suicídio duas vezes em lago de assentamento em Nova Casa Verde

Um homem de 34 anos, que teve a a identidade preservada, tentou se matar duas vezes na manhã deste domingo (29), no "Lago do Arroz", no assentamento Teijin em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.



Segundo informações do Jornal da Nova, populares que passavam pelo local conhecido viram quando o homem se atirou na lagoa, e assim que perceberam que não eram simples nado retiraram ele de dentro das águas.



O Corpo de Bombeiros Militar do distrito foi acionado, mas antes que chegassem ao local, o homem tentou novamente se jogar no lago, mas foi contido pelos populares.



A equipe dos Bombeiros socorreu a vítima até o pronto-socorro do Hospital Regional em Nova Andradina. O homem aparentava estar em estado de embriaguez e não disse o motivo da tentativa de suicídio.



Preservação da Vida



O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat, 24h todos os dias. Ligue 188.

