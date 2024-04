Homem tenta tirar a própria vida após atirar contra ex na fronteira

Idoso, de 78 anos, identificado como Zulmiro Gonsalez Cristaldo, foi socorrido em estado grave depois de atirar contra a ex-companheira e tentar tirar a própria vida, na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. O caso aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira (1°).

Conforme as iniciais, divulgadas pela Polícia Nacional, Zulmiro teria atingido a ex, identificada como Graciela Benítez, de 50 anos, com tiros no peito, antes de atirar contra si.

Agentes da polícia relataram que ambos estão vivos e foram encaminhados ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

O caso foi registrado na delegacia do bairro San Gerardo, e está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também