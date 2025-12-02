Menu
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã

Suspeito foi contido por lideranças indígenas até a chegada da Polícia Militar.

02 dezembro 2025 - 17h11Luiz Vinicius
Suspeito foi detido em flagranteSuspeito foi detido em flagrante   (Dourados News)
Dr Canela

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante durante a segunda-feira, dia 1º, após tentar matar um jovem, de 23 anos, com golpes de faca na aldeia Rancho Jacaré, em Laguna Carapã.

O suspeito desferiu os golpes que atingiram a teste e o braço esquerdo da vítima, que foi socorrido por outros integrantes da aldeia para uma unidade hospitalar.

Conforme o site Dourados News, o homem usou uma motocicleta para tentar fugir, mas foi contido por lideranças indígenas até a chegada da Polícia Militar.

Após a atuação dos militares, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de plantão de Dourados.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

