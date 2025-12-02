Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante durante a segunda-feira, dia 1º, após tentar matar um jovem, de 23 anos, com golpes de faca na aldeia Rancho Jacaré, em Laguna Carapã.
O suspeito desferiu os golpes que atingiram a teste e o braço esquerdo da vítima, que foi socorrido por outros integrantes da aldeia para uma unidade hospitalar.
Conforme o site Dourados News, o homem usou uma motocicleta para tentar fugir, mas foi contido por lideranças indígenas até a chegada da Polícia Militar.
Após a atuação dos militares, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de plantão de Dourados.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim
Polícia
Motociclista morre dias após cair de moto em Eldorado
Polícia
Dupla é presa com dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo
Polícia
Mulher 'cai em golpe' ao comprar chácara por R$ 60 mil em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás
Polícia
Faccionados são presos antes de colocarem plano de execução à rival a prova na Capital
Polícia
Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado na divisa de Paranhos com Paraguai
Polícia