Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante durante a segunda-feira, dia 1º, após tentar matar um jovem, de 23 anos, com golpes de faca na aldeia Rancho Jacaré, em Laguna Carapã.

O suspeito desferiu os golpes que atingiram a teste e o braço esquerdo da vítima, que foi socorrido por outros integrantes da aldeia para uma unidade hospitalar.

Conforme o site Dourados News, o homem usou uma motocicleta para tentar fugir, mas foi contido por lideranças indígenas até a chegada da Polícia Militar.

Após a atuação dos militares, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de plantão de Dourados.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

