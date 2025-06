Homem tira a roupa em delegacia após ser preso por furtar caixa de leite em Dourados

Homem, de 33 anos, foi preso após furtar uma caixa de leite em um mercado localizado na Rua Cuiabá, em Dourados, durante a noite de segunda-feira (16). Os outros dois suspeitos conseguiram escapar das autoridades.

Conforme as informações da GMD (Guarda Municipal de Dourados), as equipes foram acionadas por volta das 18h de ontem. Durante rondas na região, o homem foi encontrado com nove litros de leite.

Ele então confessou o crime dizendo: “peguei mesmo, sou usuário, estou a cinco dias fumando pedra, peguei para trocar por pedra. Estou com fome, peguei mesmo”. Segundo o boletim de ocorrência, ao receber voz de prisão, o homem se exaltou, tentou fugir e investiu consta os guardas municipais que conseguiram contê-lo.

Já na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), mesmo algemado, o ladrão abaixou as calças e começou a atacar verbalmente os agentes: “odeio policial, vou “foder” com a vida de vocês”.

Os produtos subtraídos somaram a quantia de R$ 83,88 e foram entregues junto com o autor na delegacia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também