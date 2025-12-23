Menu
Menu Busca terça, 23 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Polícia

Homem tira a roupa no meio da rua após briga com a esposa no Centenário

Ele afirmou ter sido agredido pela companheira ao voltar de uma festa

23 dezembro 2025 - 15h24Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)
Dr Canela

Um homem de 49 anos foi detido na madrugada desta terça-feira (23) após se envolver em uma confusão em sua residência no bairro Centenário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão. Segundo o relato do homem, ele teria sido agredido por sua esposa durante o retorno de uma confraternização, apresentando escoriações na face, mãos, ombros e costas. Ele afirmou ainda que a mulher teria quebrado a chave de seu veículo.

Enquanto isso, a mulher negou as acusações e disse que acionou a polícia por estar sendo acusada injustamente. Ela afirmou que houve uma discussão envolvendo familiares, mas que não houve agressão naquele momento.

Durante o atendimento, o homem apresentou comportamento agressivo, desrespeitou a equipe policial, ameaçou a esposa e tirou a roupa, ficando todo pelado no meio da rua para chamar a atenção das pessoas que passavam pela região. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que resistiu à condução policial, sendo necessário o uso de algemas e técnicas de imobilização para garantir a segurança da equipe.

Ele acabou sendo levado para UPA Leblon para atendimento médico devido às lesões superficiais e em seguida encaminhado à DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para os procedimentos legais. A esposa não foi conduzida à delegacia, pois acompanhava procedimentos de violência doméstica na unidade.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, desacato, desobediência, resistência e ato obsceno na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Sargento do 3&ordm; BPM salva criança engasgada em Dourados
Polícia
VÍDEO: Sargento do 3º BPM salva criança engasgada em Dourados
Local onde o crime aconteceu
Polícia
Grávida de 5 meses é encontrada morta com fio enrolado no pescoço
O incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feira
Polícia
Cozinha de lanchonete é destruída por incêndio em Costa Rica
Caso aconteceu em Bataguassu
Polícia
Homem é preso em Bataguassu por ameaçar ex-companheira e descumprir medidas protetivas
Foto: Divulgação/PCRS
Polícia
'Papai Noel' troca presentes por algemas ao prender foragido em Porto Alegre
Ilustrativa
Polícia
Mulheres brigam após cachorro fugir e atacar o animal da vizinha em Rio Brilhante
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Cansado demais, ladrão dorme ao tentar furtar fios em Três Lagoas
Homem é morto a pedradas durante roubo de celular em Três Lagoas
Polícia
Homem é morto a pedradas durante roubo de celular em Três Lagoas
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem é encontrado em avançado estado de decomposição em Água Clara
Idoso atropelado por moto na Brilhante morre após 20 dias
Polícia
Idoso atropelado por moto na Brilhante morre após 20 dias

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande