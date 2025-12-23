Homem tira a roupa no meio da rua após briga com a esposa no Centenário

Um homem de 49 anos foi detido na madrugada desta terça-feira (23) após se envolver em uma confusão em sua residência no bairro Centenário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão. Segundo o relato do homem, ele teria sido agredido por sua esposa durante o retorno de uma confraternização, apresentando escoriações na face, mãos, ombros e costas. Ele afirmou ainda que a mulher teria quebrado a chave de seu veículo.

Enquanto isso, a mulher negou as acusações e disse que acionou a polícia por estar sendo acusada injustamente. Ela afirmou que houve uma discussão envolvendo familiares, mas que não houve agressão naquele momento.

Durante o atendimento, o homem apresentou comportamento agressivo, desrespeitou a equipe policial, ameaçou a esposa e tirou a roupa, ficando todo pelado no meio da rua para chamar a atenção das pessoas que passavam pela região. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que resistiu à condução policial, sendo necessário o uso de algemas e técnicas de imobilização para garantir a segurança da equipe.

Ele acabou sendo levado para UPA Leblon para atendimento médico devido às lesões superficiais e em seguida encaminhado à DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para os procedimentos legais. A esposa não foi conduzida à delegacia, pois acompanhava procedimentos de violência doméstica na unidade.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, desacato, desobediência, resistência e ato obsceno na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

