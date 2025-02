Homem troca celulares por droga e agride esposa em Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas atendeu, na manhã de sexta-feira (21), um caso de violência doméstica em um condomínio, localizado no bairro Novo Oeste, após um homem de 29 anos agredir a esposa, de 24, depois dela reclamar de ele ter trocados os celulares dela por drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, o agressor subtraiu dois aparelhos da vítima, um Redmi Note 50 e um Samsung A7, e os trocou por droga em local próximo à residência do casal.

Ao retornar para a residência, sob efeito de drogas, ele deu início a uma discussão com a mulher, que evoluiu para agressões, com ele desferindo socos nas costas e barriga da vítima.

Uma equipe da PM foi acionada, e apesar de se deslocarem rapidamente até o local, o agressor conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

Apesar dos ferimentos, a mulher não revelou detalhes sobre o local onde os aparelhos foram trocados.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas como vias de fato e violência doméstica.

