Homem usa cabo de vassoura para espancar a esposa e é preso em Três Lagoas

Homem, de 28 anos, foi preso por bater na companheira, de 27 anos, usando um cabo de vassoura. A prisão aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (26), por policiais civis da ª Delegacia de Polícia e da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, a mulher procurou a 2ª DP contando que estava em casa com os filhos e o marido quando uma briga começou entre o casal. Em determinado momento, ele passou a agredir a vítima com chutes e golpes de um cabo de vassoura metálico, chegando a entortar o objeto.

Por conta das agressões, a esposa do autor ficou com um hematoma na região dorsal e escoriações no pulso. Diante disso, a ação conjunta resultou na localização do suspeito, no imóvel em que residia com a vítima, onde ele alegou que as agressões teriam sido mútuas.

O telefone da mulher e o cabo de vassoura foram localizados e apreendidos. Diante das circunstâncias, o rapaz foi detido e conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher. Após a tomada de depoimentos, a autoridade policial deliberou pela autuação do agressor, em flagrante delito.

A vítima foi ouvida e acolhida. Foram requisitados exames de corpo de delito, bem como encaminhado pedido de medida protetiva de urgência ao Poder Judiciário.

