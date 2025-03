Uma mulher, de 36 anos, acionou a Polícia Militar após ser espancada pelo companheiro, de 29 anos, e brutalmente agredida durante a noite de quarta-feira (5), no Bairro Vila Piloto, em Três Lagoas. A briga começou após um desentendimento sobre um cooler.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, a vítima contou que o companheiro havia pedido para ela o buscasse em um clube do bairro.

Ao chegar, ela esperou no carro e avisou ao companheiro que já estava no local. No entanto, ao sair do clube, ele retornou ao veículo dizendo que precisava buscar um cooler. A mulher pediu que não demorasse, pois precisava buscar a filha do casal, de 1 ano e 9 meses.

Após um tempo considerável, o homem voltou alterado e, ao entrar no carro, discutiu com a esposa. Em meio ao conflito, ele arremessou o cooler contra a mulher, tentou retirá-la à força do veículo e começou a esmurrar o vidro da porta, chegando a quebrá-lo com uma cotovelada. O impacto causou um corte profundo em seu próprio braço.

Por sorte, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, que ao chegar encontrou o homem ferido e solicitaram apoio de uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu o homem e o encaminhou para o Hospital Auxiliadora para uma cirurgia.

Apesar de ser réu primário, ele foi autuado em flagrante por violência doméstica e permaneceu sob escolta no hospital até sua liberação. A mulher solicitou medidas protetivas e registrou o caso na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A Polícia Civil segue investigando o ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também