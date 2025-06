Homem usa garra de tatu para ameaçar matar a companheira em Rio Brilhante

Homem, de 30 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a noite de quarta-feira (25), por agredir e ameaçar matar a companheira, de 26 anos, usando uma garra de tatu. O caso aconteceu em Rio Brilhante.

Conforme as informações policiais, os dois estavam tendo uma briga motivada por ciúmes, quando o homem agarrou a vítima e a jogou no chão. Aproveitando que estava com um colar feito com garra de tatu-canastra ele fez ameaças de morte a companheira.

Por sorte, a mulher conseguiu escapar e acionar a Polícia Militar. Quando as equipes chegaram ao local, precisaram usar a força para conter o autor, que tentava fugir do local.

Ferida, a vítima foi encaminhada ao hospital, onde passou por atendimento médico e realizou exame de corpo de delito.

Diante da situação, o colar do autor foi apreendido e apresentado na Delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também