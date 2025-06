Homem usou arma do serviço para tentar matar esposa e tirar a própria vida em MS

Eberson da Silva, 30 anos, usou a arma do serviço como segurança de um banco para tentar matar a esposa e tirar a própria vida durante a noite de quarta-feira (18), na cidade de Nova Alvorada do Sul.

Conforme o apurado pelo JD1, ele trabalhava como segurança em uma unidade de Caixa Econômica Federal da cidade. Após ameaçar e espancar a vítima há três meses, ele foi até a residência e efetuou dois disparos contra a companheira, sendo que um disparo atravessou o pescoço dela e o outro ficou alojado em sua cabeça.

Posteriormente, Eberson atirou contra a própria cabeça, morrendo no local. A arma, um revólver calibre .38 foi encontrado perto do corpo do homem.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, a mulher ainda estava viva, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Francisco Ortega, onde passou por atendimento inicial antes de ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Ameaças anteriores – o autor já possuía um histórico violento contra a vítima. Na ocasião, em fevereiro deste ano, ele foi preso por ameaçar e espancar a companheira. Ele chegou a dizer que a mulher seria vítima de feminicídio.

Consta no boletim de ocorrência que a mulher estava em casa quando Eberson apareceu, depois de passar o dia bebendo. Durante as ameaças ele disse: “Hoje acontece alguma coisa com você! Você vai ser mais uma vítima de feminicídio”.

Porém, ela não reagiu as ameaças e apenas foi embora para a residência de sua genitora. No entanto, foi seguida e espancada pelo companheiro com socos, puxões de cabelo e empurrões.

