Homem vai ao banco para receber acerto e desaparece

Michel Correa dos Santos, 28 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (3) quando saiu de sua casa para ir à uma agência da Caixa Econômica Federal, em Três Lagoas.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 8h do dia que desapareceu, Michel teria ido ao banco para acertar as contas da empresa em que trabalhou. A família alega que Michel não é usuário de drogas e não possui aparelho celular. Os familiares já procuraram pela vítima em todos os lugares que ele costumava frequentar, incluindo postos de saúde e hospitais.

Michel saiu com uma bicicleta roxa, com cesto e garupa, ele vestia bermuda jeans, camisa pólo com listras nas cores amarela branca e azul, boné cor preto com azul, possui tatuagem "imagem da Nossa Senhora" no braço (ombro) direito, e nome do filho "Bruno" no antebraço direito, possui altura 1,70m, pele clara e olhos castanhos

Qualquer informação pode ser feita para a Polícia Militar no telefone 190. Toda denúncia pode ser feita de forma anônima.

