Homem vai buscar o carro em lava jato na Vila Nasser e descobre que o veículo foi furtado

Um condutor de 28 anos teve uma surpresa ao deixar o carro, um Honda Civic, em um lava jato e descobrir que o veículo foi furtado na manhã deste sábado (25), na região da Vila Nasser.

A vítima acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM), relatando que deixou o carro no local e só foi informado do furto quando foi buscar e contou que o veículo possui um rastreador e sabia que estava pela região.

A guarnição se deslocou com a vítima até o local indicado pelo rastreador, no local se depararam com o veículo no meio de oito indivíduos, aparentemente sobre efeito de drogas e álcool.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada, diante da suspeita de autoria e da quantidade de pessoas abordadas, todos foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Na delegacia, uma testemunha do lava jato reconheceu Kaleb como a pessoa que furtou o carro, sendo que câmeras de monitoramento mostram o momento da subtração do veículo, nenhum dos outros conduzidos tiveram participação no furto e foram liberados.

Kaleb foi preso em flagrante e o veículo foi entregue ao dono.

