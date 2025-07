Homem vai para a delegacia após dar 'show', quebrar coisas da casa e ameaçar policiais

Um homem de 33 anos, identificado como Maicon, foi parar na delegacia após a esposa acionar a Polícia Militar depois que o autor apresentou mais um episódio de agressividade relacionado ao consumo de álcool na noite de sexta-feira (25), no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência a mulher chamou a polícia e contou que não havia sido agredida, no entanto, o marido havia quebrado várias coisas da residência, como uma cafeteira, uma caixa de som e um guarda-roupa. Ainda segundo ela, não era a primeira vez que isso acontecia, pois é frequente esse comportamento do companheiro aos finais de semana.

Com a chegada dos militares, Maicon se alterou e perguntou "O que vocês querem na minha casa?", desobedeceu as ordens e começou a xingar os policiais de "filhos da p@t4", vocês acham que só porque estão de farda tem a ver com a minha vida?".

Devido a sua agressividade foi preciso o uso de spray de pimenta para contê-lo, mas mesmo assim o autor continuou nos obedecendo as ordens até que foi imobilizado e já dentro da viatura a caminho da delegacia continuou suas ofensas. "Fiquem esperto seus policiais de m3rda, vou te pegar, tenho arma seus m3rdas".

Ao chegar na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol), o autor recusou atendimento médico e o caso foi registrado para adoção de demais procedimentos legais por desacato e desobediência.

