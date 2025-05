Homem vê carro à venda por R$ 2,6 mil e cai em golpe na Capital

Após ver anúncio de venda de um veículo Gol por R$ 2.600 no Facebook, um homem de 33 anos acabou perdendo o valor ao cair no golpe e “fechar o negócio”. O caso foi denunciado na Delegacia de Polícia Civil, Cepol em Campo Grande.

Segundo relatos da vítima, no anúncio, o vendedor, de nome Moacir informou que o valor estava abaixo do valor de mercado por estar precisando do dinheiro.

Acreditando no valor a vítima entrou em contato com Moacir por meio do WhatsApp onde foi informado de que uma mulher chamada Renata, cunhada do golpista é quem estaria vendendo o veículo e ele estaria apenas cuidando da negociação.



A vítima fechou o negócio, fez o pagamento via PIX em nome de Simone Caroline S . Barbosa e foi pegar o veículo na manhã deste sábado (24) no loteamento Marçal de Souza e em contato com Renata a mesma disse que não conhecia Moacir e o valor acordado por eles não seria o da venda, que o veículo estaria sendo vendido pelo valor de R$5.000,00 e que a mesma não havia autorizado a venda por uma terceira pessoa.



A vítima procurou a Delegacia onde o caso foi registrado como fraude eletrônica.

