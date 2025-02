Homem vítima de tentativa de execução não resiste aos ferimentos e morre na Santa Casa

Moraci Pereira Brandão, de 48 anos, alvejado por diversos tiros durante uma tentativa de execução na tarde desta terça-feira (11) na Rua Floreal, na Moreninha, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa da Capital.

Imagens de câmera de segurança mostram os criminosos chegando no local em um veículo, um Gol branco, no momento em que Moraci estava manobrando seu carro para entrar na residência, realizando vários disparos contra a vítima.

Apesar dos disparos, Moraci chegou a ser resgatado com vida e encaminhado para a Santa Casa da Capital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo informações da Polícia Militar, que está no local atendendo a ocorrência, Moraci tinha envolvimento com o tráfico, sendo considerado um nome de peso no crime, e cumpria pena no regime semi-aberto provisório. No local, a polícia recuperou 13 cápsulas e 5 projéteis de arma de fogo, no entanto, o número pode ser maior, já que a chuva pode ter perturbado o local do crime e levado evidências embora.

